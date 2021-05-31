سلطنة عمان تتجه للبحث في فرص الاستثمار الرقمي

دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأحد افتراضيًّا معرض الاتصالات وتقنية المعلومات “كومكس 2021” تحت شعار “التحول الرقمي والتبني المتسارع لمستقبل الذكاء الاصطناعي” بمشاركة 10 مؤسسات حكومية وحوالي 80 شركة تابعة للقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية.

‎ و‎يهدف المعرض – في نسخته الافتراضية – إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والتحديثات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التعريف بالمبادرات والخدمات الإلكترونية الحكومية في السلطنة.

ويشتمل المعرض في هذا العام على 4 فعاليات وهي المعرض، وحفل التميز في جوائز التكنولوجيا، كما سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر مصاحب لمدة 6 أيام، ويضم 16 جلسة نقاشية، ويركز على أهم القطاعات التي تأثرت بالثورة الرقمية مثل القطاع الصحي والسياحي والقطاع المصرفي والتمويلي وقطاع التعدين والتعليم.

كما يتضمن جدول فعاليات المعرض عقد حلقات عمل ومحاضرات متخصصة وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

‎ونسبت وكالة الأنباء الرسمية العمانية لوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد بن حمود بن سعيد المعولي قوله إن “أهمية المعرض تكمن في التسويق والتعريف بالخدمات الحكومية الإلكترونية والتشجيع على التحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات وفي تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات المشاركة والتعرف على أهم ما توصلت إليه الشركات الرائدة في هذا القطاع المتجدد بالتقنيات والابتكارات”.



سعيد بن حمود: أهمية المعرض تكمن في التسويق والتعريف بالخدمات الإلكترونية

وأشار إلى أن “معرض “كومكس 2021” يعد أكبر معرض متخصص في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة ويحظى بإقبال جماهيري كبير وباهتمام واضح من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لدعم هذا المعرض وغيره من المعارض المتخصصة التي تقع ضمن مسؤوليات ونطاق عمل الوزارة؛ وذلك نظرًالأهميتها في دعم الاستراتجيات الوطنية الرامية لتطوير مختلف القطاعات التنموية والحيوية في السلطنة وعلى رأسها رؤية عُمان 2040.

‎ ‎وأشار إلى أن أهم ما يميز معرض كومكس والمؤتمر المصاحب هو تركيزه في كل عام على جانب محدد من التخصصات الواسعة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وفي السنوات الأخيرة تم الاتفاق مع الشركة المنظمة على ضرورة التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في التحول الرقمي وتسهيل حياة البشر. وحول توجهات الوزارة في دفع عجلة التنمية الشاملة في السلطنة.

وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى لأن يكون لها دور محوري في رؤية عُمان 2040 عبر بناء اقتصاد رقمي مزدهر، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية ومنها: مبادرات التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والاقتصادية، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص مُولدِة للدخل إلى جانب دعم الابتكار وجذب الاستثمارات التقنية من داخل السلطنة وخارجها.

‎وأفاد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني أن “ما تشهده دول العالم حاليًّا من تفشي جائحة كورونا، جعل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة أمام تحدٍّ كبير حيث أظهرت لنا هذه الجائحة الجوانب التي يجب التركيز عليها وتطويرها”.

وأوضح “سرعت جائحة كورونا من خطوات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف المجالات التعليمية والتجارية والصحية والصناعية وغيرها”، مؤكدًا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تطوير منظوماتها الإلكترونية لتسير جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الأخرى نحو الرقي بعُمان وخدمة أبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا مرئيًّا للشركة المنظمة قدمه عمرو بن عبدالله باعبود (الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية) وعلي بن سعيد الكثيري عضو مجلس الإدارة، تم من خلاله تسليط الضوء على أهداف المعرض والمؤتمروالفوائد المرجوة منهما، مؤكدين أن التكنولوجيا هي المفتاح الرابط لاقتصاد السلطنة كما جاء في رؤية عُمان 2040، وهي المحرك الأساسي لتطوير الصناعات والدول.

‎وعلى هامش افتتاح المعرض، احتفل المشاركون باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، حيث تم عرض كلمة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وعرض مادة فلمية لمبادرة آفاق لهيئة تنظيم الاتصالات.

وألقى علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات كلمة قال فيها إن اختيار شعار اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات “تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة” يعكس دور تقنية المعلومات والاتصالات في استمرارية الأعمال والنهوض بالمجتمعات والسلطنة، وأضاف “نؤمن بأهمية ذلك التوجه ونسعى لتسريع التحول الرقمي من أجل تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030″، ويتضح ذلك جليًّا من خلال إطلاق عدد من التطبيقات والمنصات الوطنية.

‎بالتوازي مع ذلك قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية بإعداد إطار عمل وخارطة طريق وطنية متكاملة للتحول الرقمي الحكومي، حيث راعت الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي للسلطنة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة في تمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام.