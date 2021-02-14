سلطنة عمان توطن بعض المهن

أصدر وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين قرارًا يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعيًا إلى تحقيق التوطين والإحلال.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم اليوم الأحد عن نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل قوله إن القرار ينص على أن يزاول العُمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية

وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي.

وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع سوق العمل وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على أن يُطبّق على كل مؤسسات التعليم العالي الثماني والعشرين في السلطنة.

بدوره ، أكد الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي أن الجامعات والكليات الخاصة تعد جزءا مهمًّا من منظومة القطاع الخاص في السلطنة.

وأشار إلى أن هذه الجامعات والكليات شهدت نموًّا في عددها إذ بلغ 28 جامعة وكلية كما شهدت تطوّرًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والبرامج الدراسية التي تقدّمها مما عزّز من دورها في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.