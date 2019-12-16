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سلطنة عُمان تبيع حصة بشركة كهرباء للصين

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:51
باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة «نماء» حصة تبلغ 49 % في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية
سلطنة عُمان تبيع حصة بشركة كهرباء للصين
أبرز العناوين
الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول لتدعيم خزائنها

باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة «نماء» حصة تبلغ 49 % في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.

الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول لتدعيم خزائنها.

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Via SyndiGate.info


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