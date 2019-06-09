سلطنة عُمان تفرض ضرائب بـ 100% على التبغ وسلع أخرى

قررت سلطنة عمان فرض ضرائب بنسبة 100 % على التبغ والمشروبات الروحية ومشروبات الطاقة، اعتباراً من 15 يونيو الجاري، بالإضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 50 % على المشروبات الكربونية (الغازية)، طبقاً للموقع الإلكتروني للأمانة العامة لهيئة الضرائب.

وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى قد قال في نوفمبر الماضي إن الضرائب يمكن أن تحقق 260 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء إن الإجراءات تأتي حسب اتفاق بشأن الضرائب، توصل إليه مجلس التعاون الخليجي في عام 2016.