سناب شات يتعرض لعطل رسمي والسبب ليس اختراق

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بعد تعطل فيسبوك وانستغرام و واتساب توجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى وكان منها تطبيق سناب شات، مما سبب ضغط في السيرفرات أدى إلى حدوث التعطل في سناب شات في بعض المناطق.