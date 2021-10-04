سناب شات يتعرض لعطل رسمي والسبب ليس اختراق

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بعد تعطل فيسبوك وانستغرام و واتساب توجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى وكان منها تطبيق سناب شات، مما سبب ضغط في السيرفرات أدى إلى حدوث التعطل في سناب شات في بعض المناطق.
بعد تعطل فيسبوك وانستغرام و واتساب توجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى وكان منها تطبيق سناب شات، مما سبب ضغط في السيرفرات أدى إلى حدوث التعطل في سناب شات في بعض المناطق.
سناب شات
موقع داون ديتكتور المختص برصد أداء المواقع يتحدث عن بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات وهو ليس من التطبيقات المملوكة من قبل فيسبوك..— إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) October 4, 2021
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