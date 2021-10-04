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سناب شات يتعرض لعطل رسمي والسبب ليس اختراق

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:43
سناب شات يتعرض لعطل رسمي والسبب ليس اختراق
تطبيق سناب شات
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بعد تعطل فيسبوك وانستغرام و واتساب توجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى وكان منها تطبيق سناب شات، مما سبب  ضغط في السيرفرات أدى إلى حدوث التعطل في سناب شات في بعض المناطق. 

بعد تعطل فيسبوك وانستغرام و واتساب توجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى وكان منها تطبيق سناب شات، مما سبب  ضغط في السيرفرات أدى إلى حدوث التعطل في سناب شات في بعض المناطق. 

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سناب شات 

كلمات دالة:سناب شات

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