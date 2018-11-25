استحقاق سندات وصكوك بـ 2 مليار ريال على الحكومة القطرية في ديسمبر

يستحق على الحكومة القطرية في العاشر من ديسمبر المقبل سندات وصكوك بقيمة ملياري ريال لصالح البنوك المحلية و يبلغ اجمالي أدوات الدين المحلية نحو 117.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل نحو 20% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.

وأصدرت الحكومة القطرية خلال العام الجاري سندات و صكوك محلية بقيمة 21.85 مليار ريال، وواصلت اصدارها الشهري لاذون الخزانة لاجال ثلاثة و ستة و تسعة أشهر بإجمالي 5 مليارات ريال بحسب كشوف اصدرات الدين الصاردة عن مصرف قطر المركزي.

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