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استحقاق سندات وصكوك بـ 2 مليار ريال على الحكومة القطرية في ديسمبر

استحقاق سندات وصكوك بـ 2 مليار ريال على الحكومة القطرية في ديسمبر
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