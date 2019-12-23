سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في 4 شهور

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد، أفضل مستوى إغلاق يتم تحقيقه منذ نحو 4 أشهر، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهم 141 شركة مدرجة، بالإضافة إلى نجاح سهم شركة أرامكو، بالعودة مجددا في النصف الأخير من التداولات فوق مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار) وهو الحاجز المهم الذي لم يغلق سهم الشركة دونه منذ أن تم إدراجه في سوق الأسهم المحلية.

وفي هذا الخصوص، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2019. وذلك بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال (86 مليار دولار).

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 57.5 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 185.4 مليار ريال (49.44 مليار دولار).

وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2019. مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ 137.2 مليار ريال (36.58 مليار دولار).

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام 2019، فيما يأتي هذا الانخفاض متزامناً مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة واحد في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.

إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8300 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو» بنحو 1 في المائة ليغلق بذلك عند مستويات 35.30 ريال (9.41 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 33 مليون سهم، وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

ومع نهاية تداولات أمس، بلغ حجم الأرباح التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الجاري 6.06 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يسعى فيه مؤشر السوق إلى تعزيز هذه المكاسب قبيل ختام تداولات العام 2019، الأمر الذي يرجّح التماسك فوق مستويات 8300 نقطة كنقطة إغلاق سنوية.

ويرى فيصل العقاب المحلل الفني لأسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح بقوة للحفاظ على مستويات 8300 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال خلال حديثه أمس: «هذه التوقعات مبنية على تماسك أسعار النفط، وعودة سهم شركة أرامكو السعودية للارتفاع مجدداً، عقب عمليات جني الأرباح التي مر بها».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة تزامناً مع بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا المؤشر العالمي، والذي سيكون نافذا ابتداء من اليوم.

وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال فترة المزاد يوم الخميس، التي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت 10 دقائق أيضا، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (993.3 مليون دولار) تمت من خلال 9900 صفقة.

كما تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي أكثر من 660 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضي في سهم شركة «أرامكو السعودية»، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).