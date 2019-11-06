"سوفت بنك" تتكبد خسارة فصلية أكثر من المتوقع بقيمة 6.5 مليارات دولار

تكبدت مجموعة سوفت بنك، اليوم الأربعاء، خسائر فصلية أكبر بكثير من تقديرات المحللين، متضررة بفعل انخفاض تقييمات بعض أكبر استثماراتها في قطاع التكنولوجيا، مثل "وي ورك" و"أوبر تكنولوجيز".

وتكبدت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.46 مليارات دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر /أيلول، وسجلت "سوفت بنك" أرباحاً تشغيلية بلغت 706 مليارات ين في الفترة نفسها قبل عام.

وتُلقي أول خسارة فصلية للمجموعة في 14 عاماً، شكوكاً حول استراتيجية مؤسسها ماسايوشي سون عالية المخاطرة بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تستنفد السيولة النقدية سريعاً لتمويل نموها، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثان.

وقالت المجموعة الاستثمارية إنّ صندوق رؤية، التابع لها، البالغ حجمه 100 مليار دولار، سجل خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين (5 مليارات دولار تقريباً) في ستة أشهر في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، مثل "وي ورك" و"أوبر".

واستثمر صندوق رؤية المدعوم من السعودية، الذي يديره المصرفي السابق بـ"دويتشه بنك" راجيف ميسرا، 70.7 مليار دولار في 88 شركة بنهاية سبتمبر/ أيلول، وقال إن قيمة تلك الاستثمارات الآن 77.6 مليار دولار باستثناء التخارجات.

كان صندوق الثروة السيادي السعودي قد ساهم بأربعين مليار دولار في صندوق رؤية، الذي أصبح أحد مصادر التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.

وتجمع "سوفت بنك" مئة مليار دولار لصندوق "رؤية ثان"، وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الصندوق السيادي السعودي سيساهم بمبلغ 45 مليار دولار فيه.