سوق «البلوك تشين» ينمو بـ 24 % في دبي

تحتضن دبي حالياً 100 شركة قائمة على تقنية «البلوك تشين»، فيما نما سوق البلوك تشين في الإمارة 24% خلال عام 2018، متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 19%، حسب بيانات استعرضتها أمس دائرة دبي الذكية، خلال مؤتمر صحفي.

وأكدت الدائرة تنفيذ 24 حالة استخدام للبلوك تشين في 8 قطاعات، إلى جانب إطلاق سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا «البلوك تشين»، وأول منصة بلوك تشين معتمدة حكومياً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام الدائرة: «نعمل في دائرة دبي الذكية مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على تطوير سلسلة من دراسات حالات لاستخدام تقنية (البلوك تشين) في عدد من المجالات ذات الصلة، بما يتماشى مع رؤيتنا في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض».

وأضافت: «أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 2020 سيكون (عام الاستعداد للخمسين)، وكذلك الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بحلول عام 2021؛ لذلك نتطلع في دبي الذكية إلى مضاعفة جهودنا لقيادة التحول الذكي لمدينة دبي خلال هذا العام، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل». وخلال المؤتمر الصحفي، قدم فريق دبي الذكية شرحاً مفصلاً عن «استراتيجية دبي للبلوك تشين» التي تتمحور حول ثلاث ركائز رئيسة وهي: رفع كفاءة الحكومة، وخلق بيئة داعمة، والقيادة العالمية.

وفيما يخص ركيزة رفع كفاءة الحكومة، أشار الفريق إلى أن الاستراتيجية أدت إلى إطلاق العديد من دراسات حالات استخدام لتقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى إنشاء منصة بلوك تشين مشتركة مع كافة الجهات الحكومية، وإطلاق «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين».

وكشف الفريق، عن أن الدائرة تعمل مع الجهات الحكومية على تنفيذ 24 حالة استخدام لتقنية «البلوك تشين»، تشمل ثمانية قطاعات مختلفة هي: المالية والتعليم والعقارات والسياحة والتجارة والصحة والنقل والأمن.

وكانت دبي الذكية أطلقت منصة «بلوك تشين دبي»، بالتعاون مع شركة «أي بي أم»؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية لإحداث تحول في اختباراتها للتقنية وتطويرها إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ومن ثم تحويل ورقمنة العمليات والخدمات الحكومية المتوافقة.

كما أطلق «مجلس دبي لمستقبل البلوك تشين» الذي ترأسته مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين»، خلال المؤتمر العالمي التاسع للمدن الذكية الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية في نوفمبر 2019.

وتُعد «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين»، بمثابة دليل تطبيقي وتنفيذي، يتضمن جميع الدروس المستفادة من دبي الذكية في استخدام تقنية «البلوك تشين»، وهي متاحة بشكل مجاني على موقع دبي الذكية، ويعد ذلك جزءاً من جهودها في مشاركة خبراتها ومعارفها مع الجهات الأخرى من جميع أنحاء العالم.

واستعرض فريق دبي الذكية نتائج الدورة الثالثة لـ«التحدي العالمي للبلوك تشين» التي نظمتها دبي في أبريل الماضي، حيث استقبل التحدي، 700 مشاركة من 79 دولة حول العالم، بزيادة عشرة أضعاف، مقارنة بالدورة الأولى عام 2017 والتي استقبلت 100 مشاركة.