سوق أبوظبي المالي يبدأ إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل بـ 7 مليارات دولار

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل صادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة.

ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة بنسبة

2.5% تستحق عام 2025، وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.1% تستحق في العام 2030، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.8 % تستحق عام 2050.