  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. سوق أبوظبي المالي يبدأ إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل بـ 7 مليارات دولار

سوق أبوظبي المالي يبدأ إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل بـ 7 مليارات دولار

منشور 27 نيسان / أبريل 2020 - 08:11
سوق أبوظبي المالي يبدأ إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل بـ 7 مليارات دولار
إمارة أبوظبي
أبرز العناوين
بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل صادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة.

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم إدراج سندات عالمية متوسطة الأجل صادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة.

ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها  سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة بنسبة
 2.5% تستحق عام 2025، وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.1% تستحق في العام 2030، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.8 % تستحق عام 2050.

أبوظبي تمتلك سياسات تحمي اقتصاد الإمارة
أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 7 مليارات دولار

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...