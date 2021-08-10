سوق الأجهزة اللوحية عالميًا ينمو مع استمرار التعليم عن بعد

وفقا للتقرير، قامت شركة أبل بشحن 12.9 مليون جهاز iPad في الربع الثاني بحصة سوقية بلغت 31.9 في المائة، بينما احتلت "سامسونج" المرتبة الثانية، حيث تم شحن ثمانية ملايين جهاز لوحي و19.6 في المائة من حصة السوق، واحتلت "لينوفو" المرتبة الثالثة حيث تم شحن 4.7 مليون جهاز لوحي و11.6 في المائة من حصة السوق، فيما حصدت "أمازون" المرتبة الرابعة حيث تم شحن 4.3 مليون جهاز لوحي و10.7 في المائة من السوق.وشكلت شحنات "أبل" داعما كبيرا ونموا خاصا بالشركة، حيث النمو السنوي للشحنات بنسبة 3.5 في المائة، على الرغم من أن الشركة قامت بشحن أجهزة iPad أكثر من المرة السابقة، إلا أن حصتها في السوق كانت أصغر حيث شهدت "سامسونج" و"لينوفو" و"أمازون" نموا في حصصها في السوق.



ويقول التقرير إنه على الرغم من أن سوق الأجهزة اللوحية قد حقق نتائج إيجابية خلال الربع، إلا أن هذه الفئة تشهد تباطؤا من النمو في الأرباع السابقة، وبالنسبة للربع الثالث من السنة المالية لشركة أبل، فقد أبلغت الشركة أخيرا عن نمو أعمال iPad نحو 12 في المائة على أساس سنوي بإيرادات 7.37 مليار دولار.

على الرغم من أن شركة أبل لم تعد تعلن مبيعات الوحدات لأي من منتجاتها، إلا أن تحديث الطراز الأساسي iPad 8 وiPad Air 4 بحلول نهاية عام 2020 جنبا إلى جنب مع أجهزة M1 iPad Pro، يبدو أنها تلقى استحسانا ملحوظا.

في المقابل، نمت شحنات كروم بوك 68.6 في المائة سنويا مع كميات وصلت إلى 12.3 مليون وحدة، رغم أن هذا لم يكن ربعا قياسيا لأجهزة كروم بوك، لكن لم يكن بعيدا عن الربعين السابقين، ما حطم المستويات المرتفعة السابقة.

وكان قطاع الأجهزة اللوحية أكثر اعتدالا قليلا من أجهزة كروم بوك، لكنه لا يزال قادرا على النمو 4.2 في المائة سنويا، حيث بلغ إجمالي الشحنات 40.5 مليون وحدة.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021، فإن كلا الفئتين تعانيان من بعض التباطؤ من الطفرة في الأرباع السابقة، فبالنسبة لأجهزة كروم بوك، لا يزال الطلب مرتفعا، وبدأ البائعون في إعطاء الأولوية لأجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام ويندوز، وذلك بالنظر إلى نقص المكونات المستمر، وينطبق بعض هذا على الأجهزة اللوحية، لكن هناك أيضا قلقا أكبر بأن طلب المستهلكين للأجهزة اللوحية يتباطأ بشكل أسرع بكثير من أجهزة كروم بوك أو حتى سوق أجهزة الكمبيوتر الأوسع.

أوضحت IDC، أن الفرص في سوق التعليم لا تزال وافرة لكل من الأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك، خاصة بعد أن اكتسب التعليم عبر الإنترنت قوة دفع سريعة ودفع بالثورة الرقمية إلى الأمام في مجال التعليم، وعلى الرغم من عدم وجود حل واحد على مستوى العالم، لكن عديدا من الأسواق الناشئة تواصل تكثيف استخدام أجهزة أندرويد اللوحية، بينما تميل المدارس في بعض الأسواق المتقدمة أكثر نحو أجهزة كروم بوك، وكان هناك أيضا ارتفاع في استخدام أجهزة كروم بوك في مناطق من أوروبا، إضافة إلى عدد قليل من الدول الآسيوية حيث تبدأ المدارس بتقبل فكرة تغيير المنصة.

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