سوق المال المصري يشهد أكبر فرض غرامة في تاريخه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، بتغريم رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين، في قضية شركة "راية"، بأكبر غرامة مالية في تاريخ سوق المال المصري بلغت نحو 110 ملايين جنيه وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية سبب المخالفة.

وتعد الغرامة أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تضمنت تغريم المخالف في تقديم عرض شراء، برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتعود أحداث الخلاف وفقا لصحيفة اليوم السابع إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجباري لأسهم شركة "راية" القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته

والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.