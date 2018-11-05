شاهد: سوق المزارعين يعود إلى دبي

سوق المزارعين يعود إلى دبي

عاد سوق المزارعين إلى باي أفينيو بدبي في 2 نوفمبر للموسم العاشر مع مجموعة من البائعين الذين يعرضون المنتجات التي تتراوح بين الخضروات والفواكه المزروعة في المنزل إلى المخبوزات الطازجة والمعلبات والمأكولات النباتية.

ويستمر السوق حتى مايو 2019، ويوفر فرصة للمستهلكين للحصول على المنتجات العضوية والطازجة والتفاعل مباشرة مع المزارعين المحليين.

ويمكن للزوار أيضاً الاختيار من بين مجموعة مختارة من المحاصيل التي التقطت في الصباح وجلبها مباشرة للبيع في السوق، بحسب غلف نيوز.

ويمكن للأطفال قضاء وقت ممتع في منطقة مخصصة للأطفال والمشاركة في أنشطة مثل الرسم على الوجوه والفنون والحرف اليدوية ورسم الكاريكاتير والرسم على القماش والأقنعة والفن الطيني.

ويقدم Baker and Spice، وهو متجر للأطعمة الحرفية المعجنات والخبز والكعك والمعلبات التي يتم إعدادها باستخدام منتجات عضوية يتم تقديمها من قبل المزارعين المحليين.

سوق المزارعين، التاريخ: 2 نوفمبر، 2018 – مايو، 2019

الوقت: كل يوم جمعة وسبت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً

المكان: باي أفنيو، الخليج التجاري.