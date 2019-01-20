سوق دبي يرتفع بدعم الأسهم القيادية وتباين أداء أسواق الخليج

سوق دبي المالي

ارتفع سوق دبي المالي، في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، مدعوماً بأسهم الشركات العقارية والمصارف، بينما تباين أداء بقية أسواق الخليج.

وزاد مؤشر دبي 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي واحداً بالمئة وارتفاع بنك الإمارات دبي الوطني 0.5 بالمئة بعد أن أعلن الأسبوع الماضي نمو أرباح الربع الأخير 10 بالمئة.

وقفز سهم إعمار مولز 1.2 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.1 بالمئة بفضل مكاسب سهم طيران أبوظبي الذي قفز 7.8 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري الذي ارتفع 0.5 بالمئة. ونزل سهم اتصالات 0.4 بالمئة.

واستقر المؤشر السعودي، حيث قفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا بالمئة، بينما هبط سهم المراعي 4.3 بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة ألبان في الخليج انخفاض صافي ربح الربع الأخير بعد الزكاة والضريبة 28 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة صافولا 3.9 بالمئة.

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