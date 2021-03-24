سيارة أبل ستوفر تقنية للتعرف على إيماءات رجال الشرطة

لا تزال تفاصيل سيارة أبل بعيدة عن أي إعلان رسمي من الشركة.

مع ذلك فإن بعض المعلومات تتسرب للعموم بين حين وآخر، ويقال أن سيارة أبل ستوفر رزمة من التقنيات الذكية للقيادة الذكية من ضمنها تقنية التعرف على إيماءات الشرطة والتجاوب معها من خلال التوقف أو الانعطاف أو تخفيف السرعة وغير ذلك.

ومن ضمن حزمة التقنيات، تقنية مشاركة البيانات الخاصة بحركة المرور ما سيساعد السيارات المتجهة إلى نفس النقطة على قهم حركة المرور والتجاوب معها.

جدير بالذكر أن أبل قد سجلت بالفعل براءة الاختراع لتقنيتها المذكورة، مع ذلك فلا يمكن ضمان أن تصل التقنية إلى السيارات الإنتاجية.