شاهد: سيارة الرئاسة الروسية تذهب إلى حلبة فورمولا ون (فيديو)

سيارة الرئاسة الروسية تذهب إلى حلبة فورمولا ون

حلبات السباق من أفضل الأماكن لاختبار أي سيارة أداء عالي. ورغم أن هذه السيارة ليست كذلك بالمعنى الحرفي إلا أنها ذهبت هناك لتثبت أنها سيارة غير اعتيادية.

سيارة الرئاسة الروسية التي شارك في تطويرها بورش هي من السيارات الفريدة التي يتوقع منها القيام بكل شيء، ولذا فقد قرر الرئيس الروسي أخذ جولة بها حول الحلبة كما نشاهد في هذا الفيديو مع لقطات بسيطة من داخلية السيارة.





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