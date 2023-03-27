سيارة نائب هتلر "مرسيدس بنز" للبيع في مزاد علني - موعد المزاد وقيمتها

أعلن بيت المزادات Gooding & Company عن عرض سيارة مرسيدس بنز 500 K Offener Tourenwagen عام 1934 في مزاد مارك سميث المقرر إقامته في يوم 7 إبريل المقبل، والتي كانت مملوكة لـ نائب هتلر.

مميزات سيارة مرسيدس بنز 500 K Offener Tourenwagen:

500 K هي مرسيدس- AMG SL 63 في عصره.

يأتي موديل 500 K مع شاحن فائق، وجسم أكثر جاذبية.

تم بناء هذا الموديل بواسطة صانعي المركبات في منشاة Sindelfingen.

منشأة Sindelfingen متواجدة حتى يومنا هذا وتتعامل مع سيارات المرسيدس الراقية فقط.

وتعتبر 500 K واحدة من 5 نماذج فقط، وبقيت مع مالكها الأخير مدة 50 عامًا.

تم بناء هذه السيارة بشكل خاص لـ رودولف هيس.

في حالتها الأصلية.

خضعت للصيانة عند الضرورة فقط.

يتم تشغيلها بواسطة محرك 5،018 سم مكعب مع مكربن واحد محدث.

تنتج 160 حصانًا.

جميع أجزائها أصلية ماعدا قيعان المقعد.



من هو رودولف هيس مالك سيارة مرسيدس بنز 500 K؟

رودولف هيس كان عضوًا بارزًا في حزب العمال الوطني الإشتراكي الألماني، وشغل منصب نائب الرئيس حتى عام 1941، ولقبه هتلر بـ Feputy Fuhrer.

حُكم على هيس بالحبس لمدى الحياة، وذلك بعد ان أطاح السوفييت ببرلين، تمكن الجيش الأمريكي من الاستيلاء على سيارة نائب هتلر، وقام أحد الجنود الأمريكان بإحضارها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب عام 1945.

عام 1955 أصبحت السيارة مملوكة لشركة V. Link Milsark المتواجدة في ولاية فيرجينيا، ولاحقًا تم إدراج السيارة في Classic Car Club of America دون أن يتم عرضها بشكل علني.في عام 2005 اشترى السيارة شخص يدعى مارك سميث.

حصلت السيارة على جائزة Amelia في فئة 500 K / 540 K. عام 2019، ومن المقرر ان تعرض السياة في المزاد العلني يوم 7 إبريل بمبلغ يتراوح بين 1،250،000 دولار - 1،750،000 دولار.