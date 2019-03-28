شاهد: سيارة نيسان ألتيما الجديدة في أبوظبي

سيارة نيسان ألتيما الجديدة في أبوظبي

كشفت شركة المسعود للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن سيارة نيسان 2019 التيما الجديدة كلياً، والمتاحة في جميع صالات العرض بسعر يبدأ من 89.145 درهم.

بُني الجيل السادس من Altima على معايير جديدة لتصميم سيارة نيسان سيدان، وهي مزودة بتقنيات التنقل الذكية ومجموعة نقل الحركة الجديدة، بحسب موقع البوابة.

وأصبحت ألتيما نموذجًا مشهورًا في الشرق الأوسط، ومن المؤكد أن التقدم المحرز في الإصدار الأخير سيزيد من جاذبيتها في جميع أنحاء المنطقة.

واستُوحي تصميم Altima الجديد من سيارة نيسان Vmotion 2.0 الحائزة على العديد من الجوائز، والتي ظهرت لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية للسيارات 2017 في ديترويت.

وبين التصميم الخارجي الأنيق والداخلية الفخمة وتحسينات المحرك وتعليق أكثر إحكاما ودعم المقاعد المتزايد، تعد السيارة من الطراز الأول – حيث تخلق معيارًا جديدًا للتصميم والاستمتاع بالقيادة والتكنولوجيا ضمن فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

ويوفر الإصدار الجديد تقنيات المراقبة والتدخل الخاصة بالسلامة الأمامية والجانبية والخلفية – بما في ذلك نظام الفرامل الأوتوماتيكي للطوارئ مع الكشف عن المشاة وتحذير مغادرة الحارة (LDW) ونظام الإنذار المبكر للمكفوفين بالرادار (BSW) والإنذار الخلفي لحركة المرور الخلفية (RCTA) و ارتفاع شعاع مساعدة (HBA).

وتم تقديم محركين جديدين في سيارة ألتيما 2019. قياسي في جميع مستويات Altima لعام 2019، هو محرك حقن مباشر جديد سعة 2.5 لتر يعمل بنظام DOHC مضمّن بأربع أسطوانات، ويوفر المحرك الجديد تحسينات في النعومة وهدوء المقصورة، إلى جانب الاقتصاد في استهلاك الوقود المعزز والانبعاثات الأنظف.

وتم دمج تقنيات نيسان إنتيلنت موبيليتي المتطورة في ألتيما 2019 بشكل قياسي. وتشمل هذه الإنذار الخلفي لحركة المرور، والتي تساعد السائقين على اكتشاف الأشياء الثابتة عند الرجوع إلى الخلف، وعند اكتشاف كائن، يحذر النظام السائق بتحذيرات مرئية ومسموعة.

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