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شاهد: شركة ناشئة تحول سيارات البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية (فيديو)

شاهد: شركة ناشئة تحول سيارات البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية (فيديو)
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