شاهد: شركة ناشئة تحول سيارات البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية (فيديو)

شركة ناشئة تحول سيارات البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية

تقوم شركة أسترالية ناشئة تحمل اسم “jaunts”، بتحويل السيارات القديمة مثل 1971 Land Rover Series 2a إلى سيارات كهربائية.

هذه هي السيارة الأولى التي جمعت الشركة أموالاً كافية لتجديدها، وستكون متوفرة في الوقت المناسب لفصلي الربيع والصيف.

الشركة لديها حتى الآن فقط لاند روفر، التي أصبحت تحمل اسم جونيبر، لكنها تريد تحويل المزيد من السيارات لتجهيزها للتأجير المخطط له مسبقًا حول أستراليا.

جمعت حملة Indiegogo حتى الآن أكثر من 10000 دولار (أكثر من 14000 دولار أسترالي)، وتأمل الشركة الناشئة في الحصول على 50000 دولار لتوفير المزيد من الرحلات والسيارات.

تتوفر خدمة تأجير السيارات للتواريخ التي تبدأ في يونيو في خليج بايرون والجبال الزرقاء ومحركات ساحلية أخرى ومناطق طبيعية خلابة في أستراليا.

وتبلغ تكلفة رحلة الطريق في الغابات المطيرة ليوم واحد 142 دولارًا في “جونيبر”، وهي السيارة المحولة.

تتضمن عملية التحويل إزالة المحرك، وخزان الوقود، ونظام العادم، ووضع محرك كهربائي سعة 100 كيلو واط من NetGain Hyper9 AC، بالإضافة إلى البطاريات ونظام الشحن والفرامل الجديدة.

ولا يقتصر التحويل على السيارات القديمة، ففي فبراير، تم الإعلان عن سيارة الدفع الرباعي Macan SUV من بورش كأحدث سيارة تحول كهربائية، وتعود سيارة E-Type الكلاسيكية من Jaguar كسيارة رياضية تعمل بالكهرباء بالكامل.

لاند روفر المحولة من Jaunt ليست سوى نموذج أولي، لكنها ستمنح السائقين المغامرين وسيلة لاستكشاف أستراليا كهربائيًا.

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