آلان في دبي... “نيسان جي تي” بـ4 ملايين درهم! (صور)

سيارة “نيسان جي تي” بـ4 ملايين درهم في دبي

وصل إلى دبي النموذج الوحيد محدود الإصدار لسيارة نيسان جي تي-آر 50 – الرياضية كجزء من جولة عالمية تعرض التعاون مع الشركة الايطالية إيتال ديزاين.

وسيتم إنتاج 50 نموذجًا فقط من سيارة GT-R50، التي حققت نجاحًا عالميًا في يوليو في مهرجان جودوود للسرعة في إنجلترا.

ولجعل هذا الموديل مفصلاً بشكل كامل، ستحصل كل سيارة على نظام ألوان فريد – وستحتفظ نيسان بقاعدة بيانات لطلبات كل عميل ولن تسمح لأي سيارتين بأن تكون متماثلتين، بحسب “ذا ناشيونال”.

ومع إضافة 120 حصاناً على محرك V6 المزدوج التوربيني سعة 3.8 لتر في GT- ، تصل قوة المحرك إلى إجمالي 720 حصاناً أي أكبر بنسبة 50% من الرقم الأولي لسيارة GT-R البالغ 480 حصان.

وبدلاً من أن تكون مرقمة من واحد إلى خمسين، سيتم ربط كل سيارة بسنة من تاريخ GT-R الذي يختاره كل عميل، مع إضافة عناصر مخصصة لتعكس سنة الاختيار.

السعر المبدئي هو 990،000 يورو (4.1 مليون درهم) – وهذا قبل الضرائب والخيارات الإضافية، وتستغرق كل سيارة ثمانية أسابيع للإنتاج، ويمكن للعملاء المحظوظين الأوائل أن يتوقعوا استلام سياراتهم في مارس أو أبريل من العام المقبل.

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