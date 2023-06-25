شاهد أكبر جهاز أيفون حول العالم.. نقل على عربة وحجز سرير بالكامل

شارك اليوتيوبر الشهير ماثيو بيم عبر قناته الخاصة متابعيه فيديو لـ "أكبر جهاز أيفون" وتمكن الفيديو من تحقيق نسب مشاهدة عالية وصلت إلى ما يقارب الـ 800 ألف في 3 أيام.

أكبر جهاز أيفون حول العالم

حمل الفيديو الذي نشره بيم عبر قناته عنوان "صنعت أكبر جهاز أيفون في العالم"، ويبلغ طول جهاز الأيفون هذا ما يقارب الـ 2 متر "7 أٌقدام"، ويعمل بكامل طاقته، بـ كاميرا أمامية وخلفية.

والأيفون عبارة عن مزيج من الأجهزة المختلفة، إذ أن شاشة مصنوعة من لوحات اللمس التي تستخدم عادة في صناعة التلفزيونات الكبيرة.

وتعمل كافة التطبيقات بشكل جيد، ووثق اليوتيوبر الشهير رحلته مع الهاتف حيث تنقل من سنترال بارك إلى استوديو MKBHD باستخدام مترو الأنفاق.

واللافت انة هذا الهاتف من ابتكار وإنشاء اليوتيوبر الشهير ولا علاقة لشركة "أبل" المصنعة لهواتف الأيفون به، ونقل ماثيو الجهاز إلى مدينة نيويورك لعرضه على الخبير التقني ماركيز براونلي الذي أبدى اعجابه الشديد بالجهاز ووصفه بـ "العملي" ومنحه درجة 8 من 10.

وتم نقل الجهاز في شوارع نيويورك عبر عربة حيث يمز 500 رطل، ومن الصعب التحكم في نقله، وعندما وصل ماثيو وأصدقائه إلى الفندق تم حجز سرير خاص للجهاز بسبب كبر حجمه.

وفي وقت سابق كان اليوتيوبر ZHC قد أنشأ جهاز أيفون بحجم 6 أقدام، ليتفوق عليه ماثيو بيم ويحطم الرقم القياسي بأكبر هاتف حول العالم "7 أقدام".