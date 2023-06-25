مرسيدس تطلق مجموعة ملابس انيقة وألعاب بالتعاون مع Superplastic

أعلنت شركة السيارات الشهيرة مرسيدس عن تعاونها مع Superplastic بهدف إطلاق مجموعة ملابس أنيقة وألعاب، ومن المقرر أن تكون حصرية.

مرسيدس تتعاون مع شركة Superplastic لإطلاق مجموعة ملابس وألعاب



كشفت شركة مرسيدس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023 الذي اقيم في مدينة لاس فيغاس، عن لعبة Wackeldackel وهي اللعبة الشهيرة للـ "الكلب الذي يومئ".

وقررت شركة إطلاق هذه اللعبة الشهيرة مجددًا، بالتعاون مع لعبة Superdackel وجعلها تتفاعل مع مشاهيرهم الاصطناعية من خلال فيدية قصير اسمه Road Tripz.

وحاليًا ستقوم شركة Superplastic إطلاق مجموعة من الألعاب، محددة بـ 65 نموذج، ومصنوعة من الخشب كما ستظهر النسخة الجديدة من اللعبة على سلسلة من الملابس.

وتتكون المجموعة التي أعلنت عنها مرسيدس مع Superplastic من كنزة وقميص وقبعة، مصنوعة من القطن العضوي بنسبة 100%، مع شعار مرسيدس بنز المعدل لدمج رأس Superdackel.

كما تقدم الشركتان إكسسوارات للرقبة والكلب، من بينها وشاح مصنوع من الحرير بنسبة 100% بنمط مربعات مع شعار Superdackel.

أما إكسسوارت الكلاب والحيواتنات الأليفة فتتكون من طوق بعدة أحجام صغيرة (حجم العنق 31-37 سم / 12-14.5 بوصة) ومتوسط (حجم الرقبة 39-45 سم / 15-17 بوصة).

من المقرر أن تكون هذه المجموعة متوفرة ومتاحة للبيع عبر الإنترنت على موقع superplastic.co وفي متجرها للبيع بالتجزئة في مدينة نيويورك الأمريكية، 15 شارع برينس، حتى تاريخ 26 يونيو.