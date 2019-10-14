شاهد: إصدار خاص من “Aston Martin DBS Superleggera

ظهر إصدار خاص من “Aston Martin DBS Superleggera”، بتكليف من العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة “House of Bijan”، لأول مرة خلال أسبوع مونتيري للسيارات في أغسطس.

تم تصميم “Bijan DBS Superleggera Edition” حسب الطلب باستخدام خدمة تخصيص العلامات التجارية الفاخرة – “Q by Aston Martin”.





يحتوي الإصدار الخاص من “Aston Martin DBS Superleggera” على عدد من التفاصيل المذهلة، تشتمل طبقة الطلاء الخارجية “Jaune Bijan” المخصصة على نمط بيزلي خشن منقوش في طلاء غطاء المحرك.

تم الانتهاء من التفاصيل الداخلية بجلود التمساح الناعم من بيجان، ويمكن تخصيصها مع الأحرف الأولى للمالك، ويمكن العثور على شارة بيجان في كل مكان.



وقال نيكولاس بيجان: “يسرنا ويشرفنا تعاوننا مع أستون مارتن لاجوندا لإنشاء “Bijan Edition DBS Superleggera” الجديدة. تجسد هذه الطبعة الخاصة تماما كل ما هو بيجان – الاهتمام النهائي بالتفاصيل، والتطور، والأناقة الخالدة بالطبع، وكل “Bijan Edition DBS Superleggera” هي حقا قطعة فنية قابلة للقيادة.

ستكون النسخة الجديدة متاحة في كل من مواصفات Coupe و Volante بالطلب من خلال وكلاء أستون مارتن المعتمدين في جميع أنحاء العالم، وكذلك من خلال House of Bijan مباشرة.

