شاهد بالصور: “Samsung Galaxy S20” المطلي بالذهب عيار 24 قيراط متاح للطلب المسبق مقابل 4350 دولار

تثير هواتف “Samsung S20” و “S20 +” و “S20 Ultra 5G” الكثير من الضجة، باعتبارها سلعة مطلوبة، وحتى قبل أن يصل إلى المتاجر، فإن الناس سيهتمون بإصداره الذهبي المخصص للطلب المسبق.

فتحت Goldgenie الطلبات المسبقة لخيارها الجديد المخصص بالذهب عيار 24 قيراط، والتي تستهدف محبي الفخامة والأغراض المخصصة الفاخرة.

الهواتف متاحة في متجر “Goldgenie” للبيع بالتجزئة في قلب دبي، ويمكنك الحصول على تفاصيل حول حزم الطلب المسبق على الصفحة المخصصة لتزيين مجموعة “Samsung S20” الأنيقة الجديدة بأسعار تبدأ من 3،397.00 جنيه إسترليني (4350 دولارا).

وبينما يحب العالم الإصدار المعدني، فإن ما يزيد عن 93 طلبا من الهواتف الذكية المزخرفة بالذهب عيار 24 قيراط تم وضعها في يوم واحد فقط من نشرها على موقع الويب الخاص بها.