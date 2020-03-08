موريتانيا: تطبيق لحماية النساء خلال ركوب سيارات الأجرة

تسعى الموريتانية ديولي عمر ديالو إلى مساعدة النساء في بلادها على أن يصبحن “مسؤولات عن سلامتهن الخاصّة”، بعد موجات العنف التي تعرّضن لها في واحد من أكثر المجتمعات محافظةً في العالم. وبهدف تحقيق مبتغاها، أطلقت تطبيقا يجعل ركوب سيّارة الأجرة أكثر أمانا، وأسّست مشروعا لتعليم النساءِ الفنونَ القتالية والدفاع عن النفس.

وفي عام 2015، أنشأت ديالو الحاصلة على شهادة في هندسة الاتصالات تطبيق “تاكسي سيكيور” الذي يمكن تحميله مجانا على الهواتف الذكية، ويسمح بالتعرّف إلى سيارة الأجرة بفضل لوحة الترخيص الخاصة بها.

وأوضحت ديالو (38 عاما) أن خلال الرحلة في السيارة “يمكن لأي مستخدمة أن ترسل تنبيهاً إذا شعرت بأن سائق التاكسي يريد أخذها إلى وجهة مختلفة”، وبالتالي تحديد مكان السيارة.

لكن على الرغم من ذلك، تدرك الشابة الثلاثينية محدودية استعمال “تاكسي سيكيور” نظراً إلى أن الهواتف الذكية ليست في متناول الجميع.

وهذا ما دفع ديالو إلى إطلاق مشروع جديد باسم “ريم سيلف ديفانس”، تقوم فكرته على تزويد النساء والشابات بتوجيهات مناسبة لمواجهة المعتدين جنسيا.

وقالت ديالو “يجب إعطاء النساء فرصة لأن يكن مسؤولات عن أمنهن الخاص، والإفلات من مخالب المتربّصين المفترسة، بدل انتظار -وأحيانا يكون ذلك دون جدوى- مرور أحد المارة لإنقاذهن”.

ويتشابه هذا المشروع مع صالات ونوادي التدريب على الفنون القتالية مثل الكاراتيه والجودو والكونغ فو والجوجيتسو، لكنّه يتخطّى عقبة قيام الرجال بتعليم النساء فنون القتال، الذي يعدّ أمرا صعبا في هذه الجمهورية الإسلامية.