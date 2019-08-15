شاهد: شركة تعاقب موظفيها المقصرين بأكل الأسماك الحية

تعرضت شركة مبيعات في مدينة غويتشو الصينية لانتقادات شديدة، لإجبارها الموظفين على تناول الأسماك الحية وشرب دم الدجاج، عقاباً على فشلهم في تحقيق أهدافهم المحددة.

وواجه العاملون في الشركة التي تبيع مواد البناء عقاباً غريباً على عدم تحقيق أهداف المبيعات، حيث ظهر شخص في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نحو واسع، وهو يحمل دلواً من البلاستيك، يوزع منه الأسماك الحية على نحو 20 من الموظفين.

كما أظهر الفيديو مجموعة من الموظفين، وهم يشربون سائلاً غريباً يُقال إنه دم الدجاج.

وبعد مواجهته بمقطع الفيديو، اضطر متحدث باسم الشركة للاعتراف أن الحادثة وقعت بالفعل، لكنه ادعى أن الموظفين شاركوا طواعية في ذلك، ولم يتم إجبارهم أو عقابهم بهذه الطريقة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وقال ممثل للشركة لصحيفة بكين نيوز الصينية إن الحادث وقع بالفعل في 4 أغسطس (آب) الجاري، وشمل حوالي 20 موظفاً فشلوا في تلبية حصص مبيعاتهم. ومع ذلك، أكد أن الموظفين تطوعوا لتناول الأسماك الحية وشرب دم الدجاج، كشكل من أشكال التحفيز للقيام بعمل أفضل في المستقبل.

وتعد هذه الأنماط من العقاب أمراً شائعاً في الصين، على الرغم من أن قوانين العمل في البلاد تمنع الشركات من فرض العقوبات الجسدية على الموظفين.

وفي السنوات الأخيرة، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور، التي تظهر بعض الشركات تعاقب موظفيها المقصرين، بالزحف في الشارع، أو تناول الديدان والصراصير الحية، وغير ذلك من العقوبات الغريبة.