قريباً في الإمارات... مشاريع معمارية ضخمة ستغير مشهد الأفق

تعد دولة الإمارات وخاصة دبي موطناً لبعض المعالم السياحية الأكثر زيارة في العالم، حيث تجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل دولة الإمارات التي تشتهر بناطحات السحاب على عدد من المعالم الجديدة وناطحات السحاب التي من المقرر افتتاحها في غضون عامين، الأمر الذي من شأنه تحسين صورة الدولة وجذب المزيد من الزوار إلى البلاد.

وتقدر شبكة BNC، التي تتعقب الآلاف من أعمال البناء بقيمة تريليونات من الدولارات في المنطقة، أن 18.85 مليار دولار (69 مليار درهم) من المشاريع التاريخية قيد التنفيذ حاليًا في جميع أنحاء الإمارات، حيث حصلت دبي على نصيب الأسد. من هذا الرقم، ويتم تنفيذ 15.62 مليار دولار (57.33 مليار درهم) فيها.

معظم هذه المشاريع – من الضيافة إلى تجارة التجزئة والترفيه – إما في مرحلة البناء أو المناقصة، وسيتم إنجازها بين مارس 2020 إلى ديسمبر 2022.

وتشمل هذه المشاريع بحسب “خليج تايمز”:

1. مدينة دبي للمعارض (قرية المعارض)



2. منتجع رويال أتلانتس

3. ريم مول، برج أب تاون

4. ماريا بلازا

5. ICD بروكفيلد بلايس

6. برج خور دبي



7. جوجنهايم أبو ظبي

8. عين دبي

9. متحف المستقبل

10. القناة



وقال أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة BNC “تمتلك دبي بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم. وهناك عدد قليل جدًا من المدن، إن وجدت، التي يمكن أن تتباهى بعدد المعالم المعروفة عالميًا مثل دبي”.

وأظهرت أحدث البيانات أن دولة الإمارات تضم 621 مبنى بارتفاع 150 متر وما فوق، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الصين والولايات المتحدة واليابان. وبالمثل، احتلت دبي المرتبة الرابعة – بعد هونج كونج ونيويورك وشنتشن – مع 190 مبنى. وكشفت شركة أبحاث بيانات البناء Emporis أن دبي لديها حوالي 50 ناطحة سحاب قيد الإنشاء، مع كون برج الخور أطول برج قيد الإنشاء في العالم.

ومع ذلك ، فإن دبي تتصدر العالم عندما يتعلق الأمر بناطحات السحاب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر أو أكثر وتمتلك 22 منها. وفي الوقت الحالي، هناك 400 مشروع بناء حضري تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار لكل منها في مرحلة العطاء أو قيد الإنشاء في الإمارات، بقيمة إجمالية تزيد على 107 مليار دولار (392.7 مليار درهم)، حسبما ذكرت شبكة بي إن سي.