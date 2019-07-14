شاهد: في معرض إكسبو 2020 بدبي,,, أول مصعد بلا حبال!

عندما تفتح EXPO 2020 أبوابه في دبي القادم، سيشهد عرض أول مصعد في العالم بلا حبال في ناطحات السحاب.

تم اختيار النظام المبتكر والرائد من شركة Thyssenkrupp Elevator كواحد من المشاريع البارزة التي ستقدم في الجناح الألماني، الذي يطلق عليه CAMPUS GERMANY، بواسطة الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة.

وقال بيتر ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة thyssenkrupp Elevator “تعد دبي مركزًا تجاريًا عالميًا مهمًا ووجهة سياحية. إنها مدينة توفر منصة للاختراعات الجديدة، وتجذب الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم. سوف يدعم MULTI هذا الهدف”.

تؤدي ثورة إنشاء المصاعد التي يوفرها MULTI إلى تغيير الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص داخل المباني، وتفتح آفاقًا جديدة تمامًا للمهندسين المعماريين والمخططين والمشغلين، بحسب صحيفة غلف توداي.

وتم الكشف عن MULTI للجمهور في يونيو 2017 في برج اختبار tyssenkrupp الذي يبلغ ارتفاعه 800 قدم في Rottweil بألمانيا.

وتعد شركة MULTI بثورة في صناعة المصاعد. عن طريق استخدام محركات خطية لكل مقصورة فردية، ولا حاجة إلى أي حبال على الإطلاق. ويمكن أن يتحرك MULTI رأسياً وأفقياً، بل ويمكن أن يتحرك على المنحدرات. وبدلاً من مقصورة واحدة لكل عمود، يقدم MULTI كبائن متعددة تعمل في حلقة مشتركة، وينتج عن ذلك قدرة نقل أعلى بنسبة 50 في المائة، فضلاً عن تقليل أوقات انتظار الركاب.

ويخلق MULTI إمكانيات تصميم جديدة غير محدودة لمدن الغد، فهو إنه يزيل قيود الارتفاع ويمكن استخدامه لركوب الجسور والنقل من مبنى إلى آخر. ويمكن استخدامه أيضًا لفتح اتجاهات جديدة للسفر في مراكز النقل تحت الأرض.

ويتحرك MULTI بسرعة قصوى تتراوح من 5 إلى 6 م / ث ويتطلب طاقة ذروة منخفضة بشكل كبير -بنسبة 70 في المائة بالمقارنة مع أنظمة المصاعد التقليدية. ويسمح ذلك بإدارة أفضل لاحتياجات المبنى من الطاقة ويقلل تكاليف الاستثمار في البنية الأساسية لإمدادات الطاقة. وكل هذه الخصائص تجعل MULTI الحل الأمثل للمباني الشاهقة التي يزيد ارتفاعها عن 300 متر.