شاهد: كيف تسافر من دبي إلى أبوظبي بطائرة مائية هذا الصيف؟

تقدم Seawings Seaplane Tours هذا الصيف صفقة خاصة، حيث يمكنك السفر ومشاهدة المعالم السياحية في كل من دبي وأبو ظبي من الأعلى بخصم 20%.

تنطلق رحلة الطائرة من نادي خور دبي للغولف واليخوت باتجاه مرسى ياس في العاصمة. وتستغرق التجربة 45 دقيقة مع إطلالات مميزة على النخلة وبرج خليفة وغيرها من العالم السياحية في أبوظبي ودبي.

بمجرد وصولك إلى العاصمة، ستطير فوق مرسى ياس قبل الهبوط على المياه هناك. وهذا ليس كل شيء، حيث ستحصل على تصريح دخول مجاني إلى عالم فيراري، بالإضافة إلى خدمة النقل المجانية إلى مدينة الملاهي ذات الشهرة العالمية.

وتطير الطائرة المائية على ارتفاع 52 مترًا بينما تصل سرعتها إلى 240 كم في الساعة. وستعود إلى دبي بالطريق البري، وتبدأ الأسعار الصيفية من 1،424 درهمًا للرحلة، بحسب موقع تايم أوت دبي.

للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الشركة: www.seawings.ae.