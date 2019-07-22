كيف يقارن تأخير رحلات الناقلات الإماراتية بنظيرتها العالمية؟

تأخرت الرحلات الجوية التي تديرها الخطوط الجوية الإماراتية إلى المملكة المتحدة بمعدل 13 دقيقة في عام 2018، لكنها لا تزال في مرتبة جيدة مقارنة ببعض منافسيها الدوليين، وفقًا لتصنيفات ne التي جمعتها هيئة الطيران البريطانية.

ووفقًا لبيانات هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، تأخرت الرحلات الجوية التي تديرها طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة في المتوسط ​​بمقدار 13.5 دقيقة في العام الماضي وسطياً، بينما تأخرت تلك الرحلات التي تشغلها طيران الاتحاد بمعدل 13.2 دقيقة.

وكانت شركات الطيران الخمس الأسوأ أداءً في التأخير هي:

خطوط فويلينغ الجوية (30.5 دقيقة)

خطوط توماس كوك الجوية (24.2 دقيقة)

طيران ويز (22.8 دقيقة)

النرويجية للطيران (22.2 دقيقة)

Eurowings Luftverkehrs يورو وينغز (21.7 دقيقة)

وتم تضمين ثلاثة وأربعين شركة طيران في الاستطلاع والأفضل أداءً هي كاثي باسيفيك إيرويز (8 دقائق)، دلتا إيرلاينز (9.9 دقيقة) وكوالا لمبور (10.1 دقيقة). واحتلت طيران الإمارات المرتبة 26، بينما احتلت الاتحاد المرتبة 28.

ورفض متحدث باسم طيران الإمارات التعليق على البيانات.

وقال الخبير صاج أحمد، كبير المحللين في شركة StrategicAero Research “ليس من المفاجئ أن شركات الطيران الإماراتية تحقق نتائج جيدة بسبب عملياتها الفعالة. بالنظر إلى الخدمات اللوجستية في مطارات المملكة المتحدة المزدحمة مثل مطار هيثرو، فإن شركات مثل طيران الإمارات، على سبيل المثال، لديها تأخيرات طفيفة يرجع إلى الشركاء على الأرض الذين يديرون الطائرات بكفاءة وفقًا للجدول الزمني ومع تسامح التوقيت”.

وألقى متحدث باسم شركة الطيران الإسبانية “فويلينج”، المملوكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية “إنترناشونال إيرلاينز جروب”، باللوم على التأخير في العمل الصناعي في فرنسا من قبل مشغلي المجال الجوي.

وأضاف: “كان هناك 22 يوم إضراب في مرسيليا الصيف الماضي، ولم تتمكن الرحلات الجوية من وإلى برشلونة والمملكة المتحدة من السفر مباشرة عبر فرنسا، ولكن بدلاً من ذلك طارت إلى جنوب جبال البرانس وإلى المحيط الأطلسي قبل العودة إلى بريطانيا. وتأثرت جميع شركات الطيران بقضايا مراقبة الحركة الجوية في أوروبا، لكن موقع مركز Vueling (برشلونة) القريب من مرسيليا يعني أنها تأثرت بشكل أكبر “.

وقال تيم ألدرشلايد، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ، إن: “المجال الجوي القديم في المملكة المتحدة كان أيضًا مشكلة كبيرة. وأضاف “نحن ندعم الحكومة في جهودها لإدخال تحديثات نحن بأمس الحاجة إليها حتى نتمكن من الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد باستمرار على السفر بأمان وفعالية”.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن للمسافرين المطالبة بالتعويض إذا تأخرت رحلاتهم أكثر من ثلاث ساعات، بحسب أريبيان بيزنس.