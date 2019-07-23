شاهد: مجموعة من السيارات الفاخرة تسحر الأنظار في أبوظبي

نشرت قناة Hoonigan Bonus على YouTube فيديو لمجموعة من السيارات الفاخرة في أبو ظبي.

يبدأ الفيديو بإلقاء نظرة من الداخل على متجر لشركة Lunatics by Nature، وهو فريق يعمل برعاية شركة Monster في أبوظبي.

تبدأ المغامرة بأسطول من Bugatti Veyrons، بما في ذلك عدة نماذج محدودة للغاية. وتمر الكاميرا على بعض سيارات بورشه الرائعة، ومرسيدس SLR ماكلارينس، وسيارة ملحمية من طراز فيراري.

القسم الأخير من الفيديو يأخذنا إلى المرآب الآخر حيث يوجد أسطول حقيقي من Land Rover Defenders، وشاحنات Chevy، و Toyota Land Cruisers والكثير من الأنواع الغريبة والفاخرة.

يبلغ طول الفيديو 30 دقيقة تقريبًا، ولكنه يستحق كل هذا الوقت، فهذه المجموعة لا تشبه أي شيء رأيته على الإطلاق، بحسب موقع motor1.