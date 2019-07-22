شاهد: “Custom Line 106” يخت فاخر يلفت الأنظار في معرض البندقية لعام 2019

تم إنشاء يخت “Custom Line 106” بالشراكة بين استوديو “Francesco Paszkowski Design” وقسم الهندسة لمجموعة Ferretti ولجنة استراتيجية المنتج بقيادة السيد Piero Ferrari.



يتميز اليخت بمظهر أنيق وقوي، ونوافذ هيكل واسعة، في حين أن نوافذ السطح كاملة الطول تساهم في الشعور بالاتصال المباشر مع البحر.



يتميز Custom Line 106 بمساحة سطح خارجية تبلغ 220 مترا مربعان ويرتبط flybridge الثوري من fly Line مباشرة بالقوس من خلال ممر واسع للميناء، بينما يؤدي ممر الميمنة إلى قمرة القيادة، حيث يتم الوصول إلى flybridge باستخدام درج الميناء.



المساحة الخلفية لليخت هي إصدار محدث من نظام DMT – Dual Mode Transom الحائز على براءة اختراع، يتميز ببابين انزلاقيين يغطيان الدرج عندما تكون السفينة في حالة حركة، وعندما تتوقف السفينة، ينزلقون داخل الفتحة حتى يتمكن الضيوف من الصعود.



يمتد flybridge على مساحة 53 مترا مربعا، وهو مفروش بالكامل مع عناصر قائمة بذاتها: أسرّة تشمس مع أرائك وطاولات كوكتيل. على جانب المنفذ توجد محطة الدفة الخارجية مع مقعد للطيار وواحد للطيار المساعد. يمكن تحويل المقدمة من flybridge إلى منطقة سبا مع حوض جاكوزي.



تم توسيع منطقة الأمام في Custom Line 106، وتقسيمها إلى ثلاثة مناطق منفصلة ومستقلة، وتمتد مساحة القوس على مساحة 36 مترا مربعا، وتحتوي على وسادتي شمس كبيرتين، ويتضمن مرآبا إضافيا لطائرة ميني جيت ويليامز 2.80 أو طائرة نفاثة مدمجة لثلاثة أشخاص.



تستفيد التصميمات الداخلية للسطح الرئيسي من النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض حتى السقف والتي تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي وتزيد من الشعور بالتواصل مع البحر.



مساحة مفتوحة تبلغ 40 مترا مربعا مع ارتفاعات تزيد عن 2 متر تخلق منطقة معيشة مع أريكة على شكل حرف L وكراسي بذراعين ومفروشات منخفضة تقع قبل منطقة تناول الطعام مع طاولة وكراسي، وهي مصممة لاستيعاب 10 أشخاص.



تضم منطقة الضيوف في الطابق السفلي مكتب المالك والمقصورة الرئيسية ذات الحزمة الكاملة، وتبلغ مساحتها 6.50 مترا، وتحتوي المقصورة الرئيسية على غرفة تخزين واسعة وغرفتين لارتداء الملابس وحمام كبير مع مرافق مزدوجة ودش مركزي.



