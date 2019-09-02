شاهد: Galaxy Note10+ يتفوق في الأداء على IPhone XS Max

أظهر اختبار جديد للأداء أجرته قناة (فون بف) PhoneBuff على يوتيوب تفوق هاتف سامسونج الأحدث (جالاكسي نوت10بلس) Galaxy Note10+ على أقوى هواتف شركة آبل الحالية: (آيفون 10إس ماكس) iPhone XS Max.

وتعد قناة PhoneBuff من أكثر القنوات دقةً في إجراء اختبارات الأداء على الأجهزة المحمولة، إذ تعتمد على أذرع ميكانيكية تتحرك تلقائيًا، وبوتيرة واحدة لإجراء سلسلة من الاختبارات، مثل تشغيل تطبيقات، وألعاب، وأشياء أخرى في الهاتف، بتسلسل محدد.

وبحسب ما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية عن القناة، فقد جاء هاتف (جالاكسي نوت10بلس) في المقدمة بما يمكن عده فارقًا مهمًا في مجال الهواتف الذكية العالية المستوى، إذ بلغ الفارق بين الجهازين في إتمام سلسلة الأوامر في الجولة الأولى – التي تشغل التطبيقات للمرة الأولى – نحو أكثر من 14 ثانية.

أما في الجولة الثانية – التي تشغل التطبيقات للمرة الثانية وهي تعمل في الخلفية – فقد حافظ هاتف سامسونج على تفوقه بفارق 16 ثانية.

وعزت القناة السبب في هذا التفوق إلى أن هاتف سامسونج يستخدم نظام التخزين USF 3.0 الذي يتسم بأنه أسرع، ونظامًا جديدًا للملفات، بالإضافة إلى أن الجهاز يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إقلاع التطبيقات، فهو ينظر إلى أكثر التطبيقات تشغيلًا خلال أسبوع، ثم يعمل على حفظ ما يصل إلى 12 تطبيقًا منها جزئيًا في ذاكرة (رام) لتسريع التشغيل.

وبمقارنة المواصفات بين (جالاكسي نوت10بلس) و(آيفون 10إس ماكس)، يظهر أن هاتف سامسونج يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) أكبر بفارق 8 جيجابايت، إذ تبلغ في الأول 12 جيجابايت، مقابل 4 جيجابايت في الآخر. ويضم الأول معالج سنابدراجون 855 بمعمارية 7 نانومتر، وهي المعمارية ذاتها الموجودة في معالج A12 من آبل.

وذكرت القناة أن هاتف (جالاكسي نوت10بلس) تمكن من التفوق على آيفون في الجولة الأولى، وهو ما لم يحدث مع أي هاتف أندرويد آخر، باستثناء هاتف (ون بلس 7 برو) الذي يعد أسرع هاتف في السوق حاليًا، بحسب موقع القناة.