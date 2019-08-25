شاهد: Galaxy Note10+ ينجو من الخدش والحرق

خضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف سامسونج الأحدث (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة، على هاتف جالاكسي نوت10 بلس، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سلفه جالاكسي نوت9، وهواتف جالاكسي إس10 – التي أُطلقت في وقت سابق من العام الحالي – بالمتانة المطلوبة.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة جالاكسي نوت10 بلس محمية بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وذلك على غرار هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف جالاكسي نوت10 بلس قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.

ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة، حتى كان يعمل بلا مشاكل بعد المستوى السابع. أما القلم الإلكتروني – الذي يعد أبرز مزايا سلسلة جالاكسي نوت – فهو سهل الكسر، ولكنه يمتاز بأنه لا يعلق داخل الجهاز إن أُدخل بالاتجاه المعاكس.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف جالاكسي نوت10 بلس، إلى جانب أخيه الأصغر جالاكسي نوت10، في 8 آب/ أغسطس الجاري، وسيبدأ طرحه للبيع في معظم دول العالم اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.