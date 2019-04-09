شاهد: شباب يجدون طريقة لاختراق آلة ماكدونالدز ذاتية الخدمة للحصول على 11 برجر مجاني (فيديو)

شباب يجدون طريقة لاختراق آلة ماكدونالدز ذاتية الخدمة للحصول على 11 برجر مجاني

جد الأصدقاء الأستراليون في مقطع الفيديو أدناه طريقة لخداع آلة ماكدونالدز ذاتية الخدمة، والحصول على 11 برجر مجاني.

تحدث الرجال حول ما كانوا يقومون به أثناء تصويرهم شاشة الخدمة الذاتية، حيث أنهم اختاروا همبرغر الدولار في القائمة وطلبوا 10 منهم، ثم أضافوا الهمبرغر العادي إلى النظام.

وقال موقع “ماشابل” أنه راسل ماكدونالدز، لكنها لم تعلق بعد على الحادث:





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