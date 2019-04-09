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شاهد: شباب يجدون طريقة لاختراق آلة ماكدونالدز ذاتية الخدمة للحصول على 11 برجر مجاني (فيديو)

شاهد: شباب يجدون طريقة لاختراق آلة ماكدونالدز ذاتية الخدمة للحصول على 11 برجر مجاني (فيديو)
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