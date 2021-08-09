شراكة استثمارية عقارية في السعودية بقيمة ملياري دولار

أبرمت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية شراكة مع شركة «ألفا المالية» لإطلاق أول صندوق للتطوير العقاري لتنفيذ أحد أكبر مشاريعها الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة بقيمة نصف مليار ريال، في باكورة شراكة استثمارية تصل لقيمة 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) بحلول عام 2030.



وستتولى شركة «رتال» التطوير الكامل، بما يشمل البنية التحتية والفوقية، ومناطق الترفيه وممرات المشاة وممرات الدراجات الهوائية والمسطحات الخضراء والحدائق، للمشروع الذي يقع بين مدينتي الخبر والدمام على الخليج العربي وبمساحة تبلغ 609 آلاف متر مربع.



وتقسم المشروع إلى أكثر من 750 قطعة أرض سكنية، بالإضافة إلى الخدمات العامة في الحي السكني، مثل المساجد والمدارس والخدمات الحيوية، كما يشمل المخطط مناطق الترفيه وممرات المشاة وممرات الدراجات الهوائية والمسطحات الخضراء والحدائق، كما ستقوم بتطوير أكثر من 200 وحدة سكنية ضمن خدمات متكاملة لاحتياجات العملاء.



وأشار فهد السعود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا المالية»، إلى أن الإقبال من المستثمرين، الذي حققه الصندوق خلال فترة الطرح يعكس الالتزام في انتقاء الفرص وتحقيق قيمة مضافة للعملاء، وذلك من خلال بحث جميع الفرص الاستثمارية من منظور شامل وفي مختلف فئات الأصول.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «رتال»، المهندس عبد الله البريكان، أن مشروع «مراسي الخبر» يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي تسعى الشركة بها إلى المشاركة في تغيير مفهوم الحي السكني، وتلبية تطلعات التطوير العمراني الذي تنتهجه الحكومة ممثلة بـ«رؤية المملكة 2030»، التي تشجّع إقامة مشاريع تهدف للرفاهية وجودة الحياة.



وذكر بيان صدر عن الشراكة، أمس، يأتي إطلاق مشروع «مراسي الخبر» - ولأول مرة في المنطقة - كقطع أراضي بنظام البيع على الخارطة، حيث ستتاح حجوزات الشراء فور انطلاق المشروع بفترات سماح للسداد تصل إلى 24 شهراً.

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