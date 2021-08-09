السعودية: البدء بتطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى الخارج

بدأت السعودية تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

على أن يُستثنى من هذا القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين تُغطي مخاطر كورونا خارج السعودية.



بالإضافة إلى من أصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح، والمتعافون من كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة حتى هذه المرحلة هي أربعة لقاحات فقط وهم Moderna و Pfizer/Biontech و Johnson and Johnson و Astrazeneca.

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