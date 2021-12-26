توقع خسائر كبيرة لشركات الطيران الأميركية

تتوقع شركات الطيران الأميركية أن تواجه خسائر مالية كبيرة بعد الغاء أكثر من 1600 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تعد ضمن العطلات الأكثر ازدحاماً على مدار العام، وقد تصادفت مع احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس).

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» أمس السبت، تقطعت السبل بالمسافرين خلال العطلة، بسبب زيادة الإصابات بمرض «كوفيد-19» والتي أدت إلى نقص في أطقم الرحلات الجوية، ما أصاب الحركة الجوية بنوع من الشلل

ووصل إجمالي الرحلات الجوية التي ألغيت على مستوى العالم إلى 5400 رحلة، خلال العطلة، الجمعة إلى الأحد، بحسب موقع شركة «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية. وكان لشركة «إيسترن تشاينا» الصينية النصيب الأكبر من الرحلات الملغاة، وكان المطار الأكثر تضرراً في مدينة شيان الصينية، في ظل تفشي وباء «كورونا» بالمدينة.

وبحسب بيانات «فلايت أوير»، تصدرت الإلغاءات من قبل شركة «دلتا إيرلاينز» بواقع 479 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلتها «يونايتد إيرلاينز هولدينجز» بواقع 474 رحلة.

وألغت شركة «جيت بلو إيروايز» 50 رحلة يوم الجمعة فقط، بواقع 7 في المائة من إجمالي رحلاتها المقررة، بالإضافة إلى عزمها إلغاء حوالي 120 رحلة أمس السبت. وتم إلغاء 820 رحلة طيران في أميركا خلال يوم الكريسماس فقط، حتى الآن. وتكشف هذه الإلغاءات المدى الذي وصل إليه تفشي المتحور «أوميكرون» في أميركا، والذي يدفع أعداد الإصابة في البلاد للزيادة، لترتفع الحصيلة بواقع 6 أمثال خلال أسبوع فقط، وليصبح «أوميكرون» الأكثر تفشياً في البلاد.

وقالت «يونايتد إيرلاينز»، وفق «بلومبرغ»، إن الارتفاع الكبير في الإصابات بـ «أوميكرون» يحد من توفر أطقم الطيران والخدمات الأرضية. وقد أرجعت شركة «دلتا» إلغاء الرحلات إلى مزيج من الأسباب، من بينها الوباء.