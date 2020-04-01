شركات الطيران المصرية تطلب من الحكومة المساعدة لوقف خسائرها

ناشدت شركات الطيران المصرية الخاصة، حكومة بلادها، التدخل لوقف نزف خسائرها الناتج من التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد في المحافل المحلية والدولية.

وجاء في بيان منشور على صفحة وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، أن رؤساء الشركات الخاصة، ناشدوا وزير الطيران التدخل لوقف نزف الخسائر التي تعرضوا لها ومساعدتهم للتغلب على الأزمة.

والثلاثاء، عقد وزير الطيران محمد منار عنبه، اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الخاصة وممثليها، لبحث أوضاع شركات الطيران الخاصة وتداعيات أزمة كورونا على قطاع الطيران في ظل تعليق الرحلات الجوية.

وقال الوزير: "مصر تمرّ حالياً بفترة صعبة تستوجب علينا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية. الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني".



وذكر أن الوزارة ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات "ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية وتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة".

وتشهد صناعة الطيران حول العالم تحديات كبيرة دفعت دولاً مثل الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات إلى التدخل لإنقاذ شركات الطيران من الخسائر المتصاعدة، بسبب تبعات الفيروس الاقتصادية.

ومددت مصر، الأسبوع الماضي، أجل تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين، اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان. وكانت مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى، في 19 مارس/ آذار، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر، ثم تقرر تمديده. وسمحت السلطات باستمرار الرحلات التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.