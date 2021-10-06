  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. شركات الطيران تتكبّد خسائر بأكثر من 200 مليار دولار بسبب كورونا

شركات الطيران تتكبّد خسائر بأكثر من 200 مليار دولار بسبب كورونا

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 09:07
شركات الطيران تتكبّد خسائر بأكثر من 200 مليار دولار بسبب كورونا
مما يرفع محصلة الخسائر في ظل استمرار القيود على السفر والطلب على الرحلات طويلة المدى إلى نحو 201 مليار دولار خلال سنوات الجائحة (2020 - 2022).
أبرز العناوين
وتتوقع الوكالة العالمية أن تنخفض خسائر القطاع إلى 11.6 مليار دولار في عام 2022 رغم ارتفاعها هذا العام والعام السابق.

رفع الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) تقديراته لخسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات جائحة كورونا إلى نحو 51.8 مليار دولار خلال العام الجاري.

اقرأ ايضاًخط مباشر للطيران بين اسرائيل والبحرينخط مباشر للطيران بين اسرائيل والبحرين

مما يرفع محصلة الخسائر في ظل استمرار القيود على السفر والطلب على الرحلات طويلة المدى  إلى نحو 201 مليار دولار  خلال سنوات الجائحة (2020 - 2022).

وتتوقع الوكالة العالمية أن تنخفض خسائر القطاع إلى 11.6 مليار دولار في عام 2022 رغم ارتفاعها هذا العام والعام السابق.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقف الطلب عند 40٪ من مستويات 2019 لعام 2021 ، وأن يرتفع إلى 61٪ في عام 2022.

اقرأ ايضاًخط مباشر للطيران بين اسرائيل والبحرينالطيران الاردني يعود الى دمشق وارتفاع واردات العقبة لسورية بـ 600%

حيث أن إجمالي عدد الركاب سيصل إلى 2.3 مليار في عام 2021. وسيرتفع هذا إلى 3.4 مليار في عام 2022 وهو مماثل لمستويات عام 2014 وأقل بكثير من 4.5 مليار مسافر في عام 2019.

وأفادت الوكالة أن أعمال الشحن الجوي تسير بشكل جيد، لاسيما وأن مستويات السفر الداخلي ستقترب مما كانت عليه ما قبل الأزمة في عام 2022. إلا أن الكساد الشديد مع استمرار القيود التي تفرضها الحكومات لا يزالان يشكلان خطر على تعافي القطاع.

كلمات دالة:الاتحاد الدولي للطيرانأياتاالاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...