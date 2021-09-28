الطيران الاردني يعود الى دمشق وارتفاع واردات العقبة لسورية بـ 600%

أعلنت شركة الطيران "الملكية الأردنية" عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل، فيما اكدت مصادر اقتصادية ان البضائع الواردة الى ميناء العقبة الاردني المتجهة الى سورية زادت بنسبة 600% ، واعلنت عمان عن فتح معابرها مع سورية ابتداءا من غدا الاربعاء

الرحلات الاردنية الى سورية

واستقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، وفدا من حكومة النظام السوري، ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء الأردنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا، في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

هذا وجرى الإعلان عن عودة شركة "الملكية الأردنية" لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

الغاز المصري الى لبنان وسورية

وبحث رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء مع الوفد السوري إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، من خلال الأردن وسوريا، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكدا أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين

ارتفاع البضائع الواردة من العقبة إلى سوريا لـ600%

على صعيد متصل كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، أن "هنالك زيادة في حجم العمل بالبضائع الواردة من العقبة إلى سوريا تتجاوز الـ600%".

وقال ان "هذه الزيادة تتطلب تقديم التسهيلات من قبل دائرة الجمارك وموانئ العقبة لتسهيل عملية انسياب بضائع الترانزيت والصادر والواردة عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا ولبنان وبالعكس "، لافتا إلى أن "قرار وزير الداخلية بإعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، يعد خطوة مهمه، وستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

كما طالب أبو عاقولة، الجانبين الأردني والسوري ،بـ" العمل على إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة الترانزيت وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بين البلدين سابقا والتي حددت بها الرسوم".