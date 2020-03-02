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شركات الطيران في الشرق الأوسط تتكبد خسائر تصل إلى 100 مليون دولار بفعل فيروس كورونا

منشور 02 آذار / مارس 2020 - 08:09
شركات الطيران العالمية قد تخسر 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا وفقا للتقديرات الحالية
نصح نائب رئيس إياتا حكومات الشرق الأوسط بدعم شركات الطيران لديها بسبب فيروس كورونا الجديد
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أكد مسؤول في إياتا أن شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت ما يقدر بـ 100 مئة مليون دولار حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد.

أكد مسؤول في إياتا أن شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت ما يقدر بـ 100 مئة مليون دولار حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأضاف نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وإفريقيا : أن شركات الطيران العالمية قد تخسر 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا وفقا للتقديرات الحالية.

 وقال أن إيرادات شركات طيران الشرق الأوسط تواجه خطرا كبيرا في حالة تمديد قيود السفر في آسيا. متوقعا تراجع مبيعات شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة القادمة

ونصح نائب رئيس إياتا حكومات الشرق الأوسط بدعم شركات الطيران لديها بسبب فيروس كورونا الجديد.

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Via SyndiGate.info


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