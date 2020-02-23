شركات الفحم الصيني تستعيد 95% من طاقتها

قال مسؤول في الإدارة الصينية الوطنية للطاقة اليوم الأحد، إن شركات الفحم التي تديرها الحكومة المركزية استأنفت عملياتها وعادت بأكثر من 95% من طاقتها الإنتاجية.

وقال لو جون لينغ رئيس قسم الفحم في الإدارة خلال مؤتمر صحافي، إن معدلات عودة القدرة الإنتاجية لجميع شركات الفحم وصلت إلى 76.5 في المائة.

وأضاف لو، أنه جرى بدرجة كبيرة احتواء التأثير السلبي على إنتاج الفحم الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

وفي خطوة لتقليل وطأة الفيروس على النشاط الاقتصادي، قال ليو قوه تشيانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن الصين ستوجه أسعار الفائدة بالسوق بشكل عام نحو مستويات أقل، وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وأضاف ليو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال نيوز"، اللندنية الأسبوعية، إن البنك المركزي سيضخ قدراً أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف.

وخفضت الصين العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللاً كبيراً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ليو إنه سيتم أيضاً تعديل أسعار الفائدة القياسية على الودائع خلال وقت ملائم.



وبالنسبة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني قال إنه سيكون محدوداً وإن بكين ستناضل من أجل تلبية الأهداف المختلفة في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن ليو، قوله إن البنك المركزي يتابع عن كثب أسعار المستهلكين التي قد يؤثر عليها سلباً تفشي فيروس كورونا.

وقال ليو أيضاً إن المقومات الأساسية للاقتصاد الصيني سليمة، وإن بكين لديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم العملة الصينية اليوان.