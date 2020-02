شركات المدفوعات الرقمية تتكاتف من أجل البقاء في وجه عمالقة التكنولوجيا

يأتي هذا الدمج في أعقاب سلسلة من عمليات الاندماج في المدفوعات خلال الأعوام القليلة الماضية ، شملت استحواذ FIS على شركة ويرلدباي Worldpay مقابل 43 مليار دولار، وشراء "فيسيرف" Fiserv شركة فيرست ديتا First Data مقابل 39 مليار دولار، وصفقة "جلوبال بايمنتس" Global Payments التي دفعت 21.5 مليار دولار ثمنا لشركة TSYS؛ وسلسلة من الصفقات الصغيرة الأخرى. كل هذه الشركات تساعد التجار على قبول المدفوعات داخل المتجر، أو عبر الإنترنت، وتوجيههم عبر شبكات بطاقات الائتمان أو السماح للبنوك بقبول المدفوعات من تلك الشبكات - أو بعد الدمج، من الطرفين.

