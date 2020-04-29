شركات تكنولوجية عالمية عملاقة تكافح كورونا على طريقتها الخاصة

يعيش العالم في الوقت الحالي ظرف استثنائي لم يمر عليه منذ عقود بعد تفشي جائحة كورونا التي أوقفت مظاهر الحياة في العالم وأجبرت دول العالم على اتخاذ إجراءات مشددة للحد من تفشي هذا الوباء.

وكان أيضًا هناك دور كبير لشركات التكنولوجيا حيث برزت إنجازات العديد من الشركات مثل جوجل، وآبل ، وفيسبوك في ظل هذه الأزمة.

أبرز ما قامت به شركات التكنولوجيا في ظل أزمة كورونا:

1. شركة جوجل:

أطلقت الشركة موقع على الانترنت مخصص لمتابعة مستجدات الفيروس :

لعبت جوجل دوراً مهما مع انتشار الفيروس التاجي، حيث أطلقت مركزاً متخصصاً لأخبار فيروس كورونا ضمن خدمة أخبار جوجل (Google News) لمساعدة الأشخاص على تحديث معلومات الفيروس من مصادر موثوقة مثل: منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ونصائح وأدوات مفيدة للأفراد والمدرسين والشركات.

برنامج اختبار الفيروس:

وقامت شركة Verily التابعة لشركة ألفابيت وهي الشركة الأم لـ "جوجل" بإطلاق موقع على الويب لتسجيل المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في فحص فيروس كورونا، حيث يطلب الموقع من الأشخاص ملء استبيان أولي لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الفحص، وكذلك يقيس مدى قلق الأشخاص تجاه احتمالية إصابتهم بالفيروس.

موقع يهدف إلى الكشف عن مدى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في أكثر من 100 دولة حول العالم:

يستخدم الموقع الإلكتروني COVID-19 Community Mobility Reports بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي منتجات جوجل وخدماتها.

ويكشف الموقع اتجاهات البيانات السكانية من ست فئات هي: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والمساكن.

جوجل توفر خدمة الألعاب Stadia مجانا خلال انتشار فيروس كورونا

تتيح الخدمة المجانية عدد من ألعاب الفيديو مثل: The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings، وSpitlings . على جانب آخر أعادت شركة "جوجل" تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو Hangouts Meet لتصبح Google Meet فقط.

جوجل ترصد الأماكن العامة التي يتجمع بها الناس:

تقوم شركة غوغل رصد الأماكن العامة التي يتجمع فيها الناس، حيث ينشر تفاصيل الأماكن التي يتردد عليها الناس في مقاطعات المملكة المتحدة، و130 دولة أخرى، وتعتمد الشركة في ذلك على ما لديها من بيانات الأماكن التي تُجمَع عبر تطبيق خرائط غوغل أو غيرها من خدمات الهاتف التي تقدّمها الشركة.



توفير أدوات للطلاب للتعليم عن بعد

أتاح موقع جوجل مجموعة من النصائح والموارد للموظفين والعاملين في قطاع التعليم تتعلق بكيفية العمل والدراسة من المنزل، حيث وفرت تطبيق Meet الذي يُستخدم في عقد مؤتمرات الفيديو مجانا.

خصص الموقع لمدة أسبوع الرسومات واللوجوهات جوجل دودل لإرسال التحيات والشكر والتقدير لجميع العاملين على مكافحة فيروس كورونا حول العالم

التبرع بـ 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من استجابتها لجائحة فيروس كورونا.



2. شركة آبل:

آبل تحدث سيري ليساعد في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا :

قامت شركة آبل بتحديث المساعد الصوتي "سيري" على أجهزة آيفون ليجيب عن أسئلة المستخدمين بشأن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حيث يقوم في تشخيص المصابين بالمرض، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء.

آبل تصنع المعدات الطبية الواقية

في فترة انتشار الفيروس التاجي ومساهمة مع الظرف الراهن ، قامت آبل في التخلي عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطأ جديد لتصنيع معدات طبية واقية، تماشيا مع التوجه العالمي ، حيث تنتج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلا عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

تعاون بين آبل وجوجل لإطلاق برمجة تطبيقات API

في ظل أزمة كورونا آبل وجوجل في قلب المعركة، حيث تم التعاون بينهم لإطلاق برمجة تطبيقات API، تعمل على تتبع الأفراد لكشف إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد ، وكذلك تتجه الشركتان لتطوير تكنولوجيا جديدة لتتبع انتشار "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، تعمل على هواتف "أندرويد" و"آيفون".



آبل تدرج مواقع فحص كورونا على خرائطها

قامت بإنشاء آبل خارطة أو بوابة للمستشفيات والمختبرات والعيادات، حتى يسجل الناس أنفسهم من أجل الفحص، ومن المقرر أن تظهر آبل أماكن الفحص على تطبيق خرائط Maps الخاص بها. وكذلك سيظهر التطبيق ما إذا كانت مواقع الفحص تحتوي على أماكن مخصصة لسائقي السيارات والتي تعرف بخدمة"Drive-through"، أم يجب حجز موعد مسبق.

آبل تحذف أي تطبيق يخص الفيروس الجديد غير معتمد صحيا

قامت شركة آبل حذف أي تطبيق يخص الفيروس الجديد غير معتمد صحيا، بهدف منع انتشار المعلومات المضللة أو الخطأ عن المرض، كذلك حذفت عددا من التطبيقات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من متجرها الإلكتروني "آب ستور" لأنها لا تتبع مؤسسات معتمدة مثل الحكومات أو المستشفيات.



3. فيسبوك:

منذ بداية أزمة كورونا أعلن مؤسس فيسبوك عن تسخير موقعه لمكافحة الفيروس ،حيث قام الموقع بعدة طرق لهذه المهمة:

دعم موقع فيسبوك المؤسسات الإخبارية بـ 100 مليون دولار

قدم موقع فيسبوك 25 مليون دولار في شكل منح طارئة لمؤسسات الأخبار المحلية لدعم الصحافة خلال انتشار فيروس كورونا، وعن إنفاق 75 مليون دولار إضافياً على إعلانات مع وسائل الإعلام التي شهدت انخفاضاً كبيراً في عائداتها في الآونة الأخيرة.

فيسبوك تطرح تحديثا لـ "الماسنجر" للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

يقوم التحديث على نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا "كوفيد-19"، ويساعد على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس بصورة متزايدة، ويساعد تطبيق فيسبوك ماسنجر المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس.

فيسبوك يعلن عن تحديث جديد لمساعدة متضرري كورونا

يتيح موقع فيسبوك في هذا التحديث مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة، والتى يمكن من خلالها مساعدة الأشخاص أثناء الحجر الصحي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،حيث قام بطرح أداة جديدة للتواصل بين الأشخاص المتواجدين فى الحجر الصحي، والتواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، وأن الخدمة جاءت بعد أن لاحظت الشركة رغبة الكثيرين من مستخدميها فى مساعدة جيرانهم عبر الإنترنت، وكذلك يمكن للمستخدم نشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات التسوق والبقالة ومستلزمات الأطفال وغيرها من الأعمال التطوعية.

فيسبوك تعلن عن أدوات جديدة لمساعدة الأطباء على التتبع لمكافحة كورونا

تعتزم جوجل إطلاق خرائط حول حركة السكان والمستخدمين التي قد تساعد الباحثين والمنظمات غير الربحية لفهم أزمة وباء كورونا ، حيث سيوفر برنامج الخرائط للباحثين فى مجال الأمراض المعدية الوصول إلى البيانات المتعلقة بموقع وحركة المستخدمين لتحديد طبيعة انتشار الفيروس، وتبين الخرائط أيضًا، اتجاهات نطاق الحركة على المستوى الإقليمي ما إذا كان الناس يقيمون بالقرب من المنزل أو يزورون أجزاء كثيرة من المدينة، وهذا يساعد في معرفة ما إذا كانت التدابير الوقائية تسير فى الاتجاه الصحيح.

فيسبوك تطلق أداة ماسنجر روم “Messenger Room” لمكالمات فيديو تضم أكثر من 50 شخص

في ظل الظرف الراهن والمنافسة القائمة بين منصات الدردشة ومكالمات الفيديو ، أطلق موقع فيسبوك أداة ماسنجر روم لمكالمات الفيديو تضم 50 شخص و تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت فيس بوك برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو عبر واتساب من 4 إلى 8 وكذلك إضافة ميزة مكالمات الفيديو لتطبيقها Facebook Dating مع إضافة مزايا جديدة للبث المباشر عبر منصتها الرئيسية فيس بوك وكذلك إنستجرام.

ومن هنا نرى الدور البارز للتكنولوجيا في التصدي للفيروس التاجي ، حيث لعبت دوراً مهما من جميع النواحي في التبرعات و في الأبحاث ومساعدة الأطباء ومساعدة المتضررين ، أي أن التكنولوجيا في المستقبل من الممكن أن تحل محل الإنسان في العديد من الأزمات .