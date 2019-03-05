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شركات سيارات صينية تجري مباحثات لإنشاء مصانع في السعودية

شركات سيارات صينية تجري مباحثات لإنشاء مصانع في السعودية
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