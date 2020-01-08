شركات طيران تعلق رحلاتها إلى العراق وإيران

أعلنت شركة طيران الإمارات إلغاء رحلة عودة إلى بغداد اليوم في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق، وقالت الشركة، ومقرها دبي، في بيان "نتابع التطورات بحرص ونتواصل عن كثب مع السلطات الحكومية المعنية فيما يتعلق بعمليات رحلاتنا وسنجري المزيد من التغييرات التشغيلية عند الضرورة"، كما ألغت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران رحلة إلى بغداد اليوم أبعد شن الهجمات الصاروخية.



كما أعلنت طيران كانتاس الأسترالية بأنها عدلت مسارات رحلات الشرق الأوسط لتجنب المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى إشعار آخر، كما أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية إنها تحول مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، دون أن تحدد السبب.



وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها ألغت رحلتها التي كانت مقررة اليوم من مطار فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران، وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها "إجراء احترازي" بسبب الوضع الحالي في المنطقة، وفقا للمتحدثة باسم الشركة، وأشارت إلى أن الشركة لم تتخذ إجراء آخر بشأن أي تغييرات محتملة لمسارات طائراتها في الشرق الأوسط.

كما أعلنت أكبر شركة طيران في تايوان "تشاينا إيرلاينز"، إن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة، وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.



ومن الجانب الأمريكي، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان بعد أن شنت إيرن هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وعزت إدارة الطيران قرار الحظر إلى "الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر".



وتفيد بيانات موقع فلايت رادار 24 إلى أن عدة شركات طيران غير أمريكية كانت تسير رحلات فوق أجزاء من العراق وإيران في ذلك الوقت. وفي حين أن حظر إدارة الطيران الأمريكية لا يعنيها مباشرة، فإن شركات الطيران الأجنبية وهيئاتها التنظيمية الوطنية عادة ما تأخذ الإشعارات الأمريكية في الحسبان عندما تقرر وجهات رحلاتها الجوية.

وقبل هذا التوجيه الأحدث، كانت الإدارة قد حظرت بالفعل على شركات الطيران الأمريكية التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق العراق ومن الطيران في جزء من المجال الجوي الإيراني فوق الخليج وخليج عمان منذ أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية على ارتفاع عال في يونيو الماضي.

وأصدرت الهند اليوم تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وذكرت وكالات أنباء روسية اليوم أن الوكالة الاتحادية الروسية للنقل طلبت من شركات الطيران الوطنية تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران.

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