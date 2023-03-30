شركة آبل تعلن عن خدمة جديدة "الدفع لاحقًا - Apple Pay Later"

أعلنت شركة آبل عن خدمة جديدة يوم الثلاثاء الماضي وهي خدمة "الدفع لاحقًا - Apple Pay Later" وتسمح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تقسيط عمليات الشراء الخاصة بهم إلى 4 دفعات على مدار 6 أسابيع.

شركة آبل تطلق خدمة "الدفع لاحقًا - Apple Pay Later"

قالت الشركة عن هذه الخدمة الجديدة في بيانًا لها أصدرته يوم الثلاثاء إن مستخدمي هذه الميزة سيكونون قادرين على سداد قروضهم من خلال محفظة آبل.

ويمكن للمستخدمين الحصول على قروض من خلال هذه الخدمة الجديدة بقيمة تتراوم ما بين 50 - 1000 دولار أمريكي واستخدامها في عمليات الشراء، باستخدام التطبيق والإنترنت، من خلال التجار الذين يتعاملون هذه الخدمة الجديدة، وهذه المدفوعات ليس لها رسوم أو فوائد.

وكشفت الشركة إنه يمكن للمستخدم التقدم بطلب قرض داخل محفظة آبل، ولن يؤثر هذا الأمر على درجة الائتمان الخاصة به، وما أن يقوم المستخدم بتحديد المبلغ الذي يرغب في سحبه سيتم على الفور إجراء سحب ائتماني بهدف التأكد انهم في وضع مالي جيد.

وبالرغم من الميزات الكبيرة لهذه الخدمة الجديدة إلا أن أسهم شركة آبل انخفضت بنسبة 6% بعد الإعلان عنها.

والجدير بالذكر ان آبل بصدد إطلاق إصدار تجريبي من هذه الخدمة، حيث ستدعو أشخاص محددين من أجل استخدامها والاستفادة منها، وأعلنت الشركة أنها تخطط من أجل توسيع الوصول إلى المستخدمين المؤهلين لهذه الخدمة في الأشهر المقبلة.

سيرى المستخدم الذي تظهر له هذه الخدمة خيار "الدفع لاحقًا" من أجل استخدام آبل باي للدفع على أجهزة آيفون وآي باد، وأوضحت الشركة ان عمليات الشراء ستتم مصادقتها من خلال Face ID أو Touch ID أو كلمة السر.