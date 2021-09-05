أبل تعتزم بيع 1.5مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030

بدأت شركة ابل خطوات جدية في عالم السيارات الكهربائية، حيث اجتمعوا مديرون من شركة ابل يوم الجمعة في اليابان مع مدراء من شركة تويوتا للاتفاق على إنتاج سيارة آبل الكهربائية، التي تدور الشائعات أنها ستطلق بحلول 2024.



♻️ مدراء في شركة #آبل يجتمعون في #اليابان مع المسؤولين التنفيذيين في شركة #تويوتا من اجل انتاج سيارة ابل . pic.twitter.com/5UeWuUkdbI — العكيدي Dr.Yass (@yass1966) September 5, 2021

تصنيع آبل السيارات الكهربائية

لم يكن اجتماع ابل هذا مع شركة تصنيع سيارات الأول، فقد تعثر مشروع إنتاج السيارات الكهربائية أكثر من مرة، حيث اجتمعت شركة ابل من قبل مع شركة هيونداي في يناير الماضي، وبعد ذلك تراجعت، وأيضًا أعلنت شركة ابل في فبراير عن استعدادها للاستثمار في شركة كيا موتورز بناء السيارات الكهربائية في عام 2024، وأيضًا جرى اجتماع في شهر أغسطس بين شركة ابل و شركتي SK Group الكورية الجنوبية و LG Electronics بقيادة تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.



وظهر الكثير من الشائعات حول اسم سيارة آبل، حيث ذكرت بعض المصادر أنه قد يطلق على اسمها ICAR، في حين ذكرت مصادر أخرى أن آبل دخلت مشروع إنتاج السيارات تحت اسم Project Titan، لكن في الواقع أنه لم يتم تحديد الاسم ، وأيضًا كلفة السيارة لا أحد يتوقع تقدير لهذه السيارة، حيث من المعروف أن عملاقة التكنولوجيا منتجاتها باهظة الثمن .

وتتوقع شركة ابل أن تضيف مبيعات السيارات 75 مليار دولار إلى إيرادات أبل، في الوقت أيضًا التي تحقق فيه الشركة أرباح قياسية متجاوزة التحديات، حيث ارتفع سهم آبل إلى 0.8% إلى 153.65 دولار وهو المستوى الأعلى في التاريخ وبلغت القيمة السوقية للشركة لأول مرة مستوى 2.5 تريليون دولار ، حيث أصبحت شركة ابل أول شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما قامت آبل بالتنازل لبعض المطورين الكبار في ما يتعلق بالعمولات، حيث ارتفعت أسهم صانعي التطبيقات.

وأيضًا عملت شركة ابل على تأجيل بدء العمل بأدواتها الجديدة التي تحمي الأطفال من المواد الإباحية، حيث أثارت الجدل وذلك من تخوف البعض من تأثير هذه الأدوات سلباً على خصوصية أجهزة آبل وخدماتها.

شركة #آبل تؤجل العمل بأدواتها الجديدة لحماية الأطفال من المواد الإباحية





وتقول شركة بيرنشتاين في مذكرة للمستثمرين : "إن الإطلاق الناجح للمركبة الكهربائية من أبل سيضيف منافسًا هائلاً يتمتع برأس مال جيد إلى صناعة السيارات".

