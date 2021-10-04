شركة العقارات الصينية «إيفرغراند» تعلق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ

علقت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»، اليوم الاثنين تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ دون أن يكون هناك أسباب واضحة.



شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»

حيث كان سعر سهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» قد هوى نحو 80 بالمائة منذ بداية العام، بسبب الديون الهائلة وفي الوقت الذي تقترب فيه شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» من الإفلاس.

حيث أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» في بيان لها: أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ، وأيضًا أضافت أنه سيتم وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه».

لكن سيبقى التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة التابعة لشركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6 بالمائة في التعاملات الأولى.

وأعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» الأسبوع الماضي عن بيع حصة تمتلكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، وذلك لتسدد الفوائد لحملة سنداتها.

وجميع الأنظار تتجه إلى الحكومة الصينية التي لم تقرر ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية التجهز لإفلاس محتمل لمجموعة «إيفرغاند» وفقًا لتقارير، وذلك يستدعي إعداد خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.

وحصل أمام مكاتب شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» في الصين احتجاجات نادرة من نوعها بسبب نقص السيولة، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.

وأعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» بأنها تواجه «تحديات غير مسبوقة»، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

الصينيون يحبسون أنفاسهم بينما يراقبون انهيار "إيفرغراند".. كيف تهدد إمبراطورية العقارات "إيفرغراند" استقرار قطاع الإسكان المحلي ومن ورائه الاقتصاد الصيني؟@MokhbirE

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